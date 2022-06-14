Одесситка Ястремская успешно стартовала на теннисном турнире в Бирмингеме

Одесская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом $251,750.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что уже в первом раунде одесситка (№79 WTA) обыграла более рейтинговую Магду Линетт (65) из Польши — 6:4, 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

Во втором круге (1/8 финала) Даяна встретится с победительницей противостояния Елена Остапенко (Латвия, 16) — Ребекка Марино (Канада, 107).

Теннисные соревнования Rothesay Classic Birmingham завершатся 19 июня.

Кстати. Одесская теннисистка Элина Свитолина согласно рейтинга Всемирной теннисной ассоциации на 13 июня опустилась на три строчки и теперь 40-я в мировой классификации. В последний раз теннисистка выходила на корт в конце марта, после чего объявила о беременности. Ещё одна одесситка — Екатерина Байндль — 159-я (-17).

Как сообщала Одесса News, Свитолина прокомментировала начало своей работы в качестве амбассадора благотворительной платформы United24.

Чтобы узнать о самом важном, актуальном, интересном в Одессе и мире, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxB