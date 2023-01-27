В Одессе почтили память жертв Холокоста и узников гетто

27 января в Прохоровском сквере Одессы прошли официальные мероприятия, приуроченные Дню памяти жертв Холокоста и узников гетто.

Как сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации, на церемонии выступили сами пережившие гетто и дети уже умерших узников концлагерей, которые призвали делать всё возможное, чтобы память о жертвах еврейского народа и о миллионах представителей других национальностей, которые погибли от рук фашистов, сохранялась нынешним и последующим поколением. Ибо память – это путь к спасению народа, и эта трагедия и воспоминания о ней должны стать предостережением всему человечеству.

Почтив умерших минутой молчания, собравшиеся возложили цветы к мемориальному знаку жертвам Холокоста.

Фото: ООВА, «Одесса»

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