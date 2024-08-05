Олимпиада-2024: одесский стрелок оказалась аж на 24-м месте

В 9-й день Олимпийских игр за выход в финал соревнований по стендовой стрельбе сражалась одесситка Ирина Маловичко. Соревнования проходили в Шаторе в 270 км от Парижа.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что в итоге в соревнованиях на круглом стенде Ирина (тренер – Николай Мильчев) разбила 113 мишеней из 125-ти и заняла 24-е место. Финальная шестёрка расположилась в диапазоне 122-120, причём за две последние путёвки боролись 4 спортсменки.

Олимпийской чемпионкой стала чилийка Франсиско Кроветто Хадид.

Кстати, на предыдущей Олимпиаде Ирина разбила 119 летающих мишеней и заняла 8 место.

Таким образом, по состоянию на 5 августа спортсмены Одесской области имеют в активе 2 золотые медали. Их в составе сборной Украины по фехтованию на саблях завоевали Елена Кравацкая и Алина Комащук.

Ещё остаётся один шанс пополнить олимпийскую копилку: 8 августа выступит на своей второй Олимпиаде борец вольного стиля Василий Михайлов.

По итогам девяти дней XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (Франция) обладателями медалей уже стали представители 70 стран. В активе сборной Украины, поднявшейся на 17-ю позицию, — 6 наград: 2 «золота» женской команды по фехтованию на саблях и прыжки в высоту Ярославы Магучих, «серебро» Сергея Кулиша в пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений, «бронзы» Ольги Харлан в фехтовании на саблях, прыжки в высоту Ирины Геращенко и Михаила Кохана в метании молота.

В первой десятке медалистов США, Китай, Франция, Австралия, Великобритания, Республика Корея, Япония, Италия, Нидерланды, Германия.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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