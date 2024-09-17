Украинская разведка атаковала российскую базу в Сирии

Спецназовцы группы «Химик» Главного управления разведки Минобороны Украины 15 сентября атаковали в Сирии возле Алеппо базу, где россияне делали и испытывали ударные беспилотники.

Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщило издание Kyiv Post.

Операция прошла в юго-восточных окрестностях Алеппо, пишет СМИ. Издание получило и обнародовало кадры, на которых, как утверждают, показан взрыв с последующей детонацией боекомплекта на базе.

Перед тем на видео видна символика ГУР на фоне базы.

Это не первая атака украинского подразделения на базу РФ в Сирии. 31 июля 2024 года Одесса News писала, что спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской авиабазе в Сирии. Целью атаки была военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

Видео: Kyiv Post UA/YouTube

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