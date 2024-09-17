Полиция установила и задержала стрелявшего в мужчину в Одессе на улице Донского

Полицейские установили и задержали правонарушителя, стрелявшего утром 6 сентября в мужчину в Одессе на улице Дмитрия Донского.

Разыскали злоумышленника в Броварах Киевской области, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Чтобы найти преступника, полицейским пришлось провести масштабный комплекс следственно-оперативных мероприятий: просмотрели десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, изъяли доказательства с места стрельбы и назначили экспертизы, проанализировали полученную информацию и воспроизвели события того дня.

«В настоящее время установлено, что 39-летний житель города Бровары на Киевщине, находясь в Одессе на улице Дмитрия Донского, произвёл с устройства для отстрела резиновых шаров несколько выстрелов в сторону 40-летнего гражданина другой страны, уже долгое время проживавшего в Одесской области. Ранив мужчину, злоумышленник скрылся, а прохожие позвонили по телефону в «скорую» и полицию. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения плеча, поясницы и спины», — информирует полиция.

Отмечается, что правонарушитель скрылся в Броварах сразу после совершения преступления.

При поддержке полицейских Киевской области фигуранта задержали и провели санкционированные обыски по месту его проживания и в автомобиле, в ходе которых изъяли вещи и предметы, имеющие доказательное значение в деле.

Следователи сообщили «стрелку» о подозрении в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершённой с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy