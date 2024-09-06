После 8 дней Паралимпиады в Париже украинские спортсмены получили 61 медаль

В Париже завершился 8-й день Паралимпиады-2024, в котором принимает участи Национальная сборная Украины из 140 спортсменов.

Украинцы на соревнованиях во Франции уже собрали 61 награду, 15 из которых наивысшие, — сообщает издание XSPORT.

Это позволяет Украине удерживать седьмую строчку в медальном зачёте Паралимпийских игр.

Лидирует Китай. Далее следуют Великобритания, США, Нидерланды, Франция и Италия.

Одесса News информировала, что легкоатлет Одесского РЦ «Инваспорт» Александр Литвиненко в соревнованиях по прыжкам в длину завоевал бронзовую медаль.

Кроме Александра, в составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов ещё 8 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

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