Утро в Одессе началось с пожара на Варненской

За прошедшие сутки в Одесской области произошли 8 пожаров. В Одессе – 3.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сегодня утром возник пожар в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома в Киевском районе Одессы по улице Варненской.

Отмечается, что через 10 минут пожар был ликвидирован на общей площади 10 кв. метров.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Привлекались 6 единиц техники и 26 пожарных», — говорится в сообщении.

О причине пожара не сообщается.

Одесса News информировала о пожаре 5 сентября в Пересыпском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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