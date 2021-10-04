Учёные считают, что у продолжительности жизни человека нет предела

Авторам нового исследования, учёным Швеции и Швейцарии удалось доказать, что уже в этом веке человек сможет жить до 130 лет — или даже дольше.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на работу учёных, опубликованную в Royal Society Open Science.

Отмечается, что учёные проанализировали информацию, хранящуюся в Международной базе данных продолжительности жизни, по 1,1 тысяче долгожителей (старше 105 лет) из 13 стран, в том числе Франции и Италии.

Считается, что риск смерти увеличивается с возрастом: то есть у 90-летнего в полторы тысячи раз больше шансов умереть в следующем году, чем в, скажем, у девятилетнего. Но результаты авторов нового исследования предполагают, что этот показатель выходит на плато и вероятность умереть остаётся, можно сказать, фиксированной: на уровне примерно 50 до 50.

«После 110 лет можно считать, что прожить ещё один год — это почти как монетку бросить. Если выпадет «орёл», вы доживёте до следующего дня рождения, а если нет — умрёте в какой-то момент в течение следующего года », — цитирует одного из авторов исследования Энтони С. Дэвисона Naked Science.

По его словам, «любое исследование экстремальной старости, будь то статистическое или биологическое, предусматривает экстраполяцию. Мы смогли установить — если предел ниже 130 лет существует, то мы должны уже сейчас выявить его, используя имеющиеся данные».

Следовательно, по мнению ученых, продолжительность человеческой жизни, скорее всего, не имеет границ.

Анализ проведён с помощью комбинации статистики экстремальных значений, анализа способности к выживаемости и смертности долгожителей.

Хотя статистические данные показывают, что мужчины умирают раньше женщин, различий в выживаемости между полами авторы новой работы не обнаружили.

Как сообщала Одесса News, в Украине средняя продолжительность жизни населения в целом ниже среднего показателя в мире — 63 года у мужчин и 73 года у женщин.

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