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  4. Одесские спасатели с риском для жизни больше часа боролись с огнём на Балковской

Одесские спасатели с риском для жизни больше часа боролись с огнём на Балковской

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Вечером 7 июля 18 одесских спасателей по вызову прибыли на ликвидацию пожара в нежилом здании по улице Балковской угол улицы Бабеля.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, во время тушения пожара наблюдались вспышки от коротких замыканий сети. Поэтому спасателям пришлось работать с безопасного расстояния и бороться с огнём методом прерывистой подачи воды.

После обесточивания здания спасатели уже без риска для своей жизни Через 1 час 20 минут ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 4 июля спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-хэтажного жилого дома на улице Кузнечной в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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