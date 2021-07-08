Одесские спасатели с риском для жизни больше часа боролись с огнём на Балковской

Вечером 7 июля 18 одесских спасателей по вызову прибыли на ликвидацию пожара в нежилом здании по улице Балковской угол улицы Бабеля.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, во время тушения пожара наблюдались вспышки от коротких замыканий сети. Поэтому спасателям пришлось работать с безопасного расстояния и бороться с огнём методом прерывистой подачи воды.



После обесточивания здания спасатели уже без риска для своей жизни Через 1 час 20 минут ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 4 июля спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-хэтажного жилого дома на улице Кузнечной в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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