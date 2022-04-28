В Эстонии начали строительство спасательного судна для Украины

На эстонском судостроительном заводе Baltic Workboats строят заказанное Украиной спасательное судно, которое будет работать в Чёрном море.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов, половина из них более десяти лет назад была построена на Baltic Workboats. Новое судно длиной 28 метров и стоимостью свыше 5 млн евро будет восьмым. Планируется, что через год оно будет доставлено в Одесский порт.

«Клиенты сейчас очень оптимистичны, а значит, оптимистичны и мы. Конечно, нас немного тревожит, что местом передачи судна является Одесса, которую сейчас обстреливают ракетами. Но передача запланирована через год, так что надеемся на лучшее», – сообщил член правления Baltic Workboats Юри Тааль.

«На Чёрном и Азовском морях обстановка сложная, там идёт блокировка движения любого флота. Ооссийские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идёт полномасштабная тяжёлая война с РФ, Украина была и остаётся надёжным партнёром. Мы выполним все свои обязательства», – заявил начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

На заводе Baltic Workboats, который находится на эстонском острове Сааремаа, работает свыше 50 украинцев. «Строить судно для своего государства всегда приятно», – сказал работающий на заводе украинец Сергей.

Кстати. На заводе в Насва сейчас строят 18 судов по заказу 8 государств.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года в Украине состоялось подписание Меморандума Министерством инфраструктуры Украины и Министерством обороны Королевства Дании по вопросам сотрудничества в развитии и усилении морского потенциала Украины, в частности, сооружении многоцелевых судов.

Фото: Baltic Workboats. Автор: Valner Väino

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