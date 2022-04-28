Билык: В моём доме жили рашисты, мне некуда вернуться

Народная артистка Украины, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык сообщила, что в период временной оккупации Киевской области в её доме разместились российские оккупанты.

Об этом она написала в Instagram.

«Сегодня мне тяжело петь, моё сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжёлая боль в душе не даёт покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моём доме почти месяц жили рашисты. Сегодня мне некуда вернуться», – написала артистка.

Билык не уточнила, куда переехала во время войны.

Как сообщала Одесса News, в январе 2022 года Ирина Билык впервые показала поклонникам свою квартиру в Одессе и провела экскурсию по ней.

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