В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом 14 августа в Telegram проинформировал глава области Вячеслав Гладков.

По его словам, причиной такого решения стали «ежедневные обстрелы».

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительной поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня», – сказал Гладков в видеообращении.

Он отметил, что обстановка в регионе продолжает оставаться «крайне сложной и напряжённой».

Ранее, 12 августа, власти Белгородской области объявили эвакуацию одного из районов, граничащего с Украиной.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

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