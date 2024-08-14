Главком Сырский доложил Зеленскому о военной ситуации

Утром 14 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.

О театре военных действий в Курской области РФ и востоке Украины он сообщил на своём Telegram-канале.

«С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км. Завершён поиск и уничтожение противника в городе Суджа», — сообщил Сырский.

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию в восточной и южной операционных зонах.

Зеленский на доклад Сырского ответил: «Утренний доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецкому и Покровскому, а также по операции в Курской области. Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из поставляемых сейчас партнёрами пакетов. В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И ещё более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят».

Одесса News информировала, что власти Белгородской области с 14 августа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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