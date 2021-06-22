Капитан королевского эсминца подарил Данилову первую в мире карту Чёрного моря

Капитан эсминца Королевского флота Великобритании HMS Defender Винс Оуэн, который гостит в Одессе, вручил исторический принт первой в мире британской карты Чёрного моря секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя своё присутствие на торжественном приёме в Одессе 21 июня по случаю прибытия британского эсминца HMS Defender.

«Получил уникальный подарок. Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Чёрного моря. Эта памятная вещь ещё раз напоминает нам о том, что Чёрное море никогда не было и не должно быть «российским озером», как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору», – написал Данилов.

Он отметил, что видел отработку маневров по освобождению захваченного в ходе учений HMS Defender.

«Военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ, пехотинцы Королевских ВМС Великобритании и Корпуса морской пехоты США продемонстрировали высокопрофессиональные навыки взаимодействия и командной работы. Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнёрами – странами–членами НАТО», – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что «именно благодаря прямой военно-политической поддержке Великобритании Украина в прошлом году получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Великобритания является нашим добрым другом и партнёром, неизменно поддерживает наши евроатлантические устремления, территориальную целостность и независимость. Считаю, сотрудничество между нашими странами должно развиваться — перспективными являются активизация деятельности многонациональной тренировочной миссии по развитию возможностей ВМС ВС Украины под руководством Великобритании и добавления к ней государств-партнёров, расширение участия британских представителей в совместных учениях на территории Украины, обеспечения военного присутствия сил и средств ВС Великобритании в Черноморском регионе».

Фото: Facebook

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