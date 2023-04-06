Болгария закрывает порты для всех российских судов

Болгария решила закрыть порты для входа всех кораблей, сертифицированных российским морским реестром судоходства.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на PortSEurope.

«С 8 апреля 2023 года доступ к морским и речным портам Болгарии запрещён для всех судов, независимо от флага, под которым они ходят, сертифицированные российским морским реестром судоходства», — говорится в сообщении.

Решение связано с директивой Евросоюза по выполнению санкций.

Правительство Болгарии ввело запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций. Теперь же действие запрета расширяется на российские суда, ходящие под флагами других стран.

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