Одесский суд признал незаконными тарифы на парковку в городе

Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского исполнительного комитета по установлению тарифов на парковку в городе.

Об этом говорится в решении суда.

«Признать противоправным и недействительным решение Исполнительного комитета Одесского городского совета №156 «Об установлении тарифов на услуги пользования площадками для платной парковки транспортных средств в г. Одессе», — говорится в документе.

Речь идёт о решении установить стоимость пользования муниципальными парковками в 20 грн в час, который горсовет принял в июле 2022 года.

Председатель «Ассоциации автомобилистов Одесской области» Сергей Степовик обратился в суд с требованием признать тариф противоправным, в том числе из-за того, что вместо запланированных 1 409 платных площадок мэрия обустроила только 70, поэтому и цена за парковку оказалась слишком высокой.

Таким образом, тариф в 20 грн/час, действовавший с июля прошлого года и по сей день, судом признан недействительным.

Как сообщала Одесса News, в правительстве рассматривают разные варианты пересмотра тарифа на электроэнергию для населения, однако окончательное решение может быть принято не раньше, чем по окончании этого отопительного сезона.

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