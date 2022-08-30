В США прокомментировали украинское контрнаступление в Херсонской области

По оценкам США, украинское контрнаступление будет совмещать воздушные и наземные операции.

Об этом сообщаетУкринформ со ссылкой на CNN, американских чиновников и украинских военных.

«Операция началась с массированного обстрела российских позиций и тыла, – сказал военный, имя которого издание не называет из соображений безопасности. – Мы ударили по их пехоте из «ДНР» и «ЛНР», и они скрылись. Российский десант бежал за ними».

По его словам, ВСУ освободили несколько сёл после того, как была прорвана первая линия обороны в трёх местах.

«Многие из них были убиты и взяты в плен, и много военной техники было уничтожено», – добавил он.

По словам американского чиновника, Россия смогла перебросить на фронт меньше подразделений, чем предполагалось изначально. Многие из имеющихся подразделений, из которых РФ формирует БТГ, включающие пехоту, танки, артиллерию и ПВО, не заполнены личным составом соответственно штатному расписанию, а некоторые из них имеют вдвое меньшее количество военных, чем предусмотрено.

Отмечается, что ВСУ эффективно используют поставленные США и НАТО мобильные ракетные комплексы HIMARS, которые позволяют Украине наносить удары и уничтожать цели на оккупированной территории.

США также наблюдают рост «кинетической активности» вокруг Херсонской области, включая «артиллерийские и ракетные обстрелы», отметил военный чиновник.

Как сообщала Одесса News, ВСУ за прошедшие сутки на юге страны нанесли значительный урон противнику. Украинская армия держит под огневым контролем пути передвижения, а также места скопления российских захватчиков и их техники в Херсонской области.

В то же время военные призывают соблюдать тишину в вопросах наступления ВСУ на Херсонщине.

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