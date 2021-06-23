В Украине представили брошюру с советами, как действовать в случае войны

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности представил информационную брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны».

Презентация состоялась во время пресс-конференции в Укринформе.

«Мы сегодня собрались показать нашу первую публичную работу. Это брошюра, которая называется — «В случае чрезвычайной ситуации или войны». Почему мы решили сделать это? Потому что увидели во время недавней эскалации на границах Украины, что есть запрос, увидели, как Россия работает с населением, пытаясь запугать, деморализировать. А страх, паника, как известно, является лучшей почвой для проведения дезинформационных операций», — сказала руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская.

Она отметила, что за образец брали шведскую брошюру, которая является короткой, но содержит очень практические советы. По её словам, эту брошюру можно будет быстро прочитать в момент непосредственной опасности, и она содержит советы о том, как подготовить свой дом, и что делать во время обстрелов.

Цибульская рассказала, что брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде. По её словам, будет объявлен тендер, и напечатано около 100 тысяч экземпляров. В первую очередь, её будут распространять в южных и восточных областях Украины.

«Но, безусловно, мы не претендуем на одну монополию. Мы поощряем всех, чтобы они распространяли эту брошюру, и печатали сами. Это и государственные органы, и общественные организации. Если кто-то хочет разместить её у себя на сайте, пожалуйста, дайте нам свои контакты, и мы вам сбросим версию для сайта», — сказала она.

Цибульская отметила, что в этой брошюре речь не идёт о какой-то абстрактной угрозе, в ней чётко называют Россию агрессором и оккупантом. Также она подчеркнула, что в издании есть раздел о том, как вести себя в информационном поле.

Она подчеркнула, что брошюру планируется перевести на русский, крымскотатарский и английский языки.

Брошюра разработана совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям; Министерством обороны Украины; Генеральным штабом Вооружённых сил Украины и общественными организациями. Оригинальные иллюстрации для брошюры создал известный иллюстратор Александр Грехов.

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Фото: Укринформ

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