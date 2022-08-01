Великобритания передаст ВМС ВСУ два противоминных корабля

В Великобритании проходит обучение большая группа военных моряков, готовящихся к управлению противоминными кораблями, два из которых вскоре готовят передать ВМС ВС Украины.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Общественное» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

«Великобритания продолжает поддерживать Украину в противостоянии с российскими захватчиками, в том числе готовится передать нашему государству несколько военных кораблей. На одном из них я недавно побывал», – отметил Пристайко.

По его словам, на корабле проходят обучение наши военные.

«После начала полномасштабной войны в Украине наши приоритеты сместились – нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Её Величества», – отметил посол.

Эти корабли обновят, оснастят специальным оборудованием, которое необходимо Украине, уточнил он.

Посол Украины добавил, что программа поддержки ВМС Украины является частью постоянного обязательства Соединённого Королевства поддерживать Украину в её борьбе против вторжения России и предусматривает более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи, включает более 5 тыс. единиц лёгкого противотанкового средства нового поколения NLAW и реактивные системы залпового огня M270.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Украина получила от Великобритании пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon.

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