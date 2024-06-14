41 «уклониста» в одной фуре задержали измаильские пограничники

13 июня большую группу нарушителей государственной границы, одновременно пытавшихся попасть незаконным способом за рубеж, обнаружили измаильские пограничники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что по оперативной информации, охранники государственной границы остановили грузовик марки «Рено» недалеко от населённого пункта Новосельской Ренийской общины. Как и ожидалось, водитель, житель Болградского района, вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 мужчину в возрасте от 18-60 лет.

«Туристами» оказались уклоняющиеся от воинского призыва Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», в отношении двух фигурантов направлено сообщение в Национальную полицию. По другим нарушителям пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Одесса News информировала, что в июне 2024 года пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух граждан Молдовы, которые пытались переправить в свою страну 19-летнего украинца.

Фото и видео: Госпогранслужба

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