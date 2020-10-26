Точной даты второго тура местных выборов пока нет

Дата повторного голосования на выборах голов крупных городов будет зависеть от скорости подсчёта результатов волеизъявления граждан.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская во время пресс-конференции в Укринформе 26 октября.

«Очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится. Единственное, что непонятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трёх недель. Поэтому точной даты второго тура — повторного голосования нет», — сказала она.

По словам Айвазовской, в разных регионах могут быть разные даты такого голосования, например, это может быть как 15 ноября, так и 22 ноября.

В то же время она подчеркнула, что второй тур выборов также должен происходить в воскресенье.



Как сообщала Одесса News, на выборах 25 октября, по данным экзит-полов, больше всего голосов собрал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов (34,4 %), на втором месте — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик (17,93 %), т.е. никто из кандидатов не набрал положенные 50% плюс один голос.

Фото: Одесса News\Александр Александров, Укринформ