В Одесской области на границе с Молдовой задержаны угнанное авто и преступник

В Одесской области, в автомобильном пункте пропуска «Кучурган», пограничники Подольского отряда обнаружили похищенный в Италии автомобиль.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что на въезд в Украину прибыл легковой автомобиль «BMW» под управлением 40-летнего гражданина Молдовы. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола и тогда выяснилось, что транспортное средство было похищено в Италии в 2018 году.

Сейчас автомобиль передан представителям Национальной полиции для дальнейшей проверки и правового решения.



А в международном пункте пропуска «Староказачье», что также на границе с Молдовой, пограничники, благодаря той же базе Интерпола, обнаружили иностранца, который находится в международном розыске. В базе данных содержалась информация с требованием об аресте и последующей экстрадиции жителя Молдовы, которого разыскивали правоохранительные органы Германии с целью привлечения его к уголовной ответственности за покушение на убийство группой лиц.

Проведя неотложные меры по задержанию, пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве и передали 22-летнего гражданина Молдовы сотрудникам Нацполиции.

Как сообщала Одесса News, как в июле 2020 года за сутки пограничники Измаильского отряда задержали пятерых иностранцев — нарушителей государственной границы Украины.