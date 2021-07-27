В Одесской области обнаружили наркорастений на $0,5 млн, патроны и подакцизный товар

В Одесской области пограничники совместно с полицейскими обнаружили нарконасаждений на сумму более чем полмиллиона долларов США, а также патроны и подакцизный товар.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничники вместе с полицией провели ряд обысков в населённых пунктах Измаильского района.

В результате обысков по 8 адресам правоохранители обнаружили более полтысячи кустов наркосодержащих растений, около 7 кг высушенного и переработанного каннабиса, а также семена. Стоимость «зелья» на «чёрном» рынке может достигать более 500 000 долларов США.

Отмечается, что фигуранты выращивали своё «зелье» не только на суше, но и в труднодоступных местах, среди камыша в плавнях. Чтобы выявить наркосодержащие растения, правоохранителям приходилось использовать квадрокоптер, резиновые лодки и идти в брод.

Кроме того, правоохранители изъяли одну тысячу безакцизных пачек сигарет, предварительная сумма оценки которых составляет около 40 000 гривен, магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм и сигнальный пистолет.

Все обнаруженные предметы и вещества изъяты сотрудниками Нацполиции для проведения экспертизы.

Следственные действия продолжаются.



Как сообщала Одесса News, два бывших инспектора Одесского следственного изолятора будут вскоре отвечать перед законом за сбыт наркотиков заключённым.

Фото и видео: Госпогранслужба

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