Полиция расследует обстоятельства ДТП в Одессе, в котором погиб пешеход

Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 6 августа в Пересыпском районе Одессы, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла на Объездной дороге вблизи санатория «Куяльник».

«Предварительно полицейские установили, что 46-летний житель Одесского района на автомобиле Subaru Legacy наехал на 52-летнего жителя Березовщины, когда он проходил неосвещённый участок дороги в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб. Водителя проверили на состояние опьянения, он был трезв», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители изъяли транспортное средство и назначили ряд экспертиз. Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в начале мая 2023 года иностранец совершил смертельное ДТП в Беляевке Одесской области, в результате которого погиб отец с 12-летним сыном и травмирована мать ребёнка. Суд вынес ему приговор — 8 лет лишения свободы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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