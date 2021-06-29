Персонал СИЗО в Одессе сбывал наркотики заключённым

Два бывших инспектора Одесского следственного изолятора будут вскоре отвечать перед законом за сбыт наркотиков заключённым.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, в суд направлены обвинительные акты в отношении двух инспекторов отдела режима и охраны ГУ «Одесский следственный изолятор», подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков.

Установлено, что должностные лица учреждения предварительного заключения наладили способ незаконного «заработка» путём сбыта наркотических средств и психотропных веществ лицам, содержащимся на территории СИЗО.

Работников учреждения задержали при пересечении контрольно-пропускного пункта ОСИ при попытке пронести каннабис и тенамфетамин (МДА) с целью их сбыта заключённым.

Сейчас инспекторы уволены с занимаемых должностей.

Прокуратура отмечает, что «неэффективность профилактических средств, которые могут быть задействованы для предотвращения процесса наркотизации осуждённых, усиливается преступным поведением персонала мест лишения свободы. Так, прокуроры Одесской областной прокуратуры только в июне этого года направили в суд обвинительные акты в отношении трёх сотрудников учреждения предварительного заключения».

От редакции. Меры, применяемые Минюстом Украины, в борьбе с т.н. наркотизацией осуждённых, явно не эффективны. Ещё в 2017 году Одесса News сообщала о том, что заключённые в Одесском СИЗО заказывали у полицейских наркотики в большом ассортименте с доставкой в камеру.

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