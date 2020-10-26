В Одессе на прошлой неделе родились 210 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 210 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, численное преимущество на минувшей неделе осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 111. Также за неделю увидели свет 99 маленьких одесситок.

Отмечается, что на первом месте по количеству принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №1 — здесь появились на свет 69 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в роддомах Одессы появились на свет 196 новорожденных, в числе которых было две двойни.