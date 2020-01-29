В детдома передали 23 тонны игрушек, “застрявших” в порту Черноморска

В детдома и приюты передали почти 23 тонны игрушек, перехваченных таможенниками в порту в Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины (Новой таможни) Максим Нефёдов.

“Почти 23 тонны игрушек Новая таможня передала Министерству социальной политики для отправки в детские дома, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа”, — сообщил он.

Ранее в Кабмине одобрили соответствующее решение о нерастаможенных игрушках.

“Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищённым семьям, а также в детские дома и больницы”, — написал Премьер-министр Алексей Гончарук в Тelegram.

Как сообщала Одесса News, во вторник Президент Владимир Зеленский заявил, что с конца прошлого года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с 23 тоннами нерастаможенных игрушек. Он призвал Кабинет министров провести все необходимые проверки, в частности, относительно безопасности игрушек, и передать их в детские дома, детские больницы, социально незащищённым семьям и детям военных.

Фото: Facebook