В порту «Южный» разоблачили финансовые махинации с тепловозами

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц госпредприятия «Морской торговый порт «Южный» на хищении средств предприятия.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы разоблачили противоправный механизм присвоения чиновниками средств ГП «Морской торговый порт «Южный» во время поставок тепловозов для нужд предприятия», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

Отмечается, что по заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов составляет около 3 миллионов гривен, поскольку перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Кроме того, передача тепловозов на баланс порта, которая предусматривалась в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, средства государственному предприятию не возвращены. Такие противоправные действия привели к снижению конкурентоспособности государственного портового оператора и, как следствие, уменьшению доходов и отчислений в бюджеты всех уровней.

В ходе проведения санкционированных обысков в Киеве и Одессе в офисных помещениях коммерсантов, порта и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение противоправной сделки, — говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Фото: СБУ