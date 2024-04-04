СБУ: Россия готовится к первой мировой кибервойне

Российские хакеры не только ведут кибервойну против Украины, но и готовятся к мировой кибервойне.

Об этом начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк заявил агентству «Укринформ» в интервью, опубликованном 4 апреля.

«В России запущена, как я это называю, национальная кибернаступательная программа. Они, кроме того, что набирают и расширяют штат хакерских подразделений в собственных спецслужбах, также осуществляют вербовочную и учебную кампании. Офицеры ГРУ и ФСБ командированы в военные вузы, у которых есть ІТ-специальности, в гражданские политехнические университеты, где вводятся специальные кибернаступательные дисциплины для студентов старших курсов», – сказал он.

В СБУ говорят, что таких студентов российские спецслужбы «конкретно учат, каким образом атаковать объекты критической инфраструктуры».

«Это касается не только Украины. Изучают специфику разных стран НАТО, стран Ближнего Востока – государств, с которыми потенциально Россия планирует или предусматривает возможность военных действий. Если сейчас у нас идёт первая кибервойна, то Россия параллельно готовится и к первой мировой кибервойне. Они очень серьёзно этим занимаются», – подчеркнул Витюк.

По его словам, в российских вузах, чтобы максимально увеличить потенциальное количество и качество кибератак, также «готовят профессионалов, способных проводить деструктивные кибератаки, направленные на сердце ІТ-системы, также широко используют профильных специалистов в той или иной отрасли».

Ярким примером этого Витюк назвал кибератаку на украинского мобильного оператора «Киевстар» в декабре 2023 года.

Ещё 2 марта 2022 года вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что впервые в мировой истории начинается кибервойна: «Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только «белых») и всего патриотического ІТ-сообщества».

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