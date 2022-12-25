В бою за Украину погибли жители Южного Станислав Годовенко и Сергей Чайковский

На российско-украинской войне погибли два защитника Украины из города Южный Одесской области — главный сержант и командир стрелкового отделения 50-летний Станислав Годовенко и солдат 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Чайковский.

Об этом сообщили в Штабе Южненской громады.

Станислав Годовенко погиб на Бахмутском направлении Донецкой области в селе Озаряновка.

Сергей Чайковский сражался с врагом на Херсонщине. 12 декабря его жизнь оборвалась. Сергею было 52 года.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погиб житель Южного Одесской области, 45-летний защитник Украины Алексей Бойко.

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Фото: Штаб Южненской громады, Суспільне

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