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  4. В бою за Украину погибли жители Южного Станислав Годовенко и Сергей Чайковский

В бою за Украину погибли жители Южного Станислав Годовенко и Сергей Чайковский

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На российско-украинской войне погибли два защитника Украины из города Южный Одесской области — главный сержант и командир стрелкового отделения 50-летний Станислав Годовенко и солдат 28-й отдельной механизированной бригады Сергей Чайковский.

Об этом сообщили в Штабе Южненской громады.

Станислав Годовенко погиб на Бахмутском направлении Донецкой области в селе Озаряновка. 

Сергей Чайковский сражался с врагом на Херсонщине. 12 декабря его жизнь оборвалась. Сергею было 52 года.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погиб житель Южного Одесской области, 45-летний защитник Украины Алексей Бойко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Штаб Южненской громады, Суспільне

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