Дом Блещунова в Одессе приглашает на волшебную выставку Елены Лесниковой

В новогодние дни Дом Блещунова приглашает на волшебную выставку Елены Лесниковой «Белый лист».

Это маленькое новогоднее волшебство, созданное талантом театрального художника. Выставка очень атмосферная, тёплая и оставляет ощущение умиротворения и радости.

Магия создания визуального образа для персонажей пьес демонстрирует тонкое умение Елены чувствовать, понимать и воплощать режиссёрское видение героев. При всём этом костюмы аутентичны не только для характера героев, но и для предлагаемой эпохи. Кроме великолепных эскизов и замечательных костюмов можно увидеть фотографии моделей в костюмах Лесниковой и оригинальный новогодний декор.

31 декабря музей работает для посетителей с 11 до 15 часов, а 1 января — с 13 до 16 часов.

Выставка продлится по 15 января.

Также в эти дни в музее проходят мастер-классы для детей и взрослых: в субботу — «Рождественская мастерская. Коллажи» (12:00-14:00) и в воскресенье — «Рождественская мастерская «Ёлочные украшения» (13:00-15:00).

Уточняйте подробности в преддверии мероприятия по телефону: +380503905232 (Мария)

Адрес проведения: ул. Польская, 19.

Вход в “Квартиру №6” сквозь ворота – чтобы попасть, звоним по телефону 048 7221081.

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