На «совок» уже не спишешь: Городская власть хочет снести в Одессе старинное здание

В центре Одессе, на улице Ришельевской, между Большой Арнаутской и Базарной, хотят снести старинное здание, чтобы построить многоэтажку.

Как сообщает Пушкинская, адрес будущей новостройки — Ришельевская, 47, 49, Большая Арнаутская, 40. Шестиэтажный новострой расположится прямо между памятником архитектуры под названием «Дом Нолле» и Арабским культурным центром. Ради этого снесут находящиеся между ними два старинных здания.



27 ноября городской ГАСК выдал разрешение компании «Одесса-сити» на строительство такого жилого дома.



«Исторически под номером 47 на Ришельевской находилось двухэтажное здание одноименного театра, а рядом под 49-м — типография Ефима Фесенко. Оба здания — бывшие памятники архитектуры, которые утратили охранный статус в 2008 году. На данный момент есть неразбериха с адресами, но судя по визуализации, новострой появится именно на месте этих двух домов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, по данным главы городского департамента Государственного архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева, с 2004 по 2011 год «Одесса-сити» выкупила помещения, находящиеся по этим адресам. В 2018 году депутаты горсовета проголосовали за выделение земли под этими зданиями в аренду, всего — 0,2 гектара на 20 лет. А 27 декабря 2019 года компания получила градостроительные условия и ограничения на строительство. Правда, на сайте градостроительного кадастра они почему-то не опубликованы.



Согласно информации из разрешения на строительство, в 6-этажном будет 66 квартир. Общая площадь здания составит 11 087,8 квадратных метров, при этом непосредственно площадь квартир — 3 763,9 квадратных метров.

3 декабря на сайте Кабинета министров появилась петиция против сноса здания бывшей типографии. Автор петиции Шанталь Сопинюк просит вернуть дому статус памятника архитектуры, чтобы защитить его от застройки. На 7 декабря петицию подписали 267 человек из 25 тысяч необходимых голосов. На сбор подписей есть ещё 86 дней.

Одесса News в августе 2019 года публиковала критическую статью одессита Сергея Члянца «Во что превратили знаковые и любимые места одесситов», вызвавшую многочисленные комментарии, которые городские власти проигнорировали.

Фото: Пушкинская