Число заболевших в мире от COVID-19 за сутки возросло в 4 раза, умерших — уменьшилось

На 7.00 утра 23 апреля в мире официально подтверждено 2 637 911 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 80 408 человек, что больше предыдущего дня на 4 771 человека (почти в 4 раза).

Количество умерших составляет 184 235 (за сутки 6 474 человека, что на 832 умерших меньше, чем в предыдущие сутки).

Наибольшее количество умерших по-прежнему, в США — 47 681 (+2341) и в Италии — 25 085 (+437).

В Испании не смогли победить заразу 21 717 (+435) человек, Франции — 21 340 (+544), Великобритании — 18100 (+763).

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке второй день подряд занимает 43-е место.

Хоть статистика и неутешительна, однако некоторые страны уже готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Греческие власти рассматривают возможность ввести «паспорт здоровья» для путешественников, подтверждающий, что человек не болеет коронавирусом COVID-19, о чём сообщил министр туризма Греции Гарри Теохарис в Geek Reporter.

По его словам, в Греции в этом году будет только трёхмесячный туристический сезон — с июля до сентября. В то же время, если ситуация будет развиваться положительно, то в «бархатный сезон» – в октябре и ноябре – может наблюдаться увеличение количества туристов.

Однако самой большой проблемой для зависимой от туризма страны будет определить, кто сможет въехать в Грецию и каким образом. Министр отметил, что продолжается дискуссия на уровне Европейского Союза касательно определения путей, соответственно с которыми гражданам ЕС в этом году позволят ехать в отпуск. Цель Брюсселя — обеспечение надёжного теста для каждого, кто желает поехать на летние каникулы в любую точку Европы. Тестирование должна проводить родная страна путешественника до того, как он сядет на самолёт или любое другое транспортное средство.

Пока не ясно, смогут ли граждане, которые не являются членами ЕС, вообще посещать страны Евросоюза этим летом.

На следующей неделе власти Албании начнут постепенно ослаблять ограничительные меры.

По сообщению Укринформа со ссылкой на Xinhua, сначала возможность вернуться к работе получат магазины одежды, обуви, мебели и электроники. Жителям Албании позволят находиться на улице два с половиной часа, то есть более, чем вдвое дольше в сравнении с нынешними 90 минутами. Будет также восстановлено передвижение в пределах населённых пунктов на такси, но только с одним пассажиром.

План снятия карантинных ограничений основывается на эпидемиологических показателях, возможностях лечебных учреждений и необходимых ресурсах для контроля и мониторинга за ситуацией. Каждые две недели будет анализироваться каждый шаг. В случае отсутствия стабильных показателей эпидемиологической ситуации, план позволяет восстановить более жёсткие меры в Албании, в которой на 3 млн населения зафиксировано 634 случая инфицирования COVID-19 и 27 летальных.

В Испании, где карантин был введён 14 марта, парламент поддержал продление чрезвычайного положения до 9 мая, сообщает CNN. Вместе с тем, детям до 14 лет разрешили выходить на улицу с 8 до 10 часов дня. Они могут гулять в сопровождении старших по одному часу в день. Детям позволено бегать, прыгать и заниматься физическими упражнениями, но запрещено посещать игровые парки. Соблюдение правил социального дистанцирования также обязательно.

С середины марта детям было запрещено выходить из дому.

Как сообщала Одесса News, в 31-й провинции Турции в ночь с 22 на 23 апреля на четыре дня введён комендантский час, который предусматривает запрет выходить из дома для всех категорий граждан.

Инфографика: Укринформ

Фото из открытых источников