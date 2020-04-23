Кому в Одессе 23 апреля отключат свет

На 23 апреля в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения ряда жилых домов.

Об этом сообщили в облэнерго.

Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по таким адресам:

— 3-й Амурский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

— 9-й Черноморский переулок, 2, 4, 4/2

— 11-й Черноморский переулок, 1а, 1, 2, 3, 18а, 4, 14а, 16а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28

— 12-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 6а, 18а, 3а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

— ул. 8 Марта, 98, 102, 104, 105, 105а, 107, 108а, 109, 109в, 110, 111, 111а, 111б, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 113в, 171а, 122а, 145а, 177а, 161а, 169а, 131а, 137а, 127, 122/1, 139а, 187б, 125а, 143а, 179а, 131, 181а, 169, 151, 179, 139, 165, 183, 153, 141, 177, 185, 173, 171, 133, 137, 163, 129, 157, 147, 143, 135, 149

— Академическая, 16, 16а, 16б, 16в, 18

— Амурская, 38, 40, 42, 44, 55/2, 57а, 46, 46а, 53, 57, 61, 63, 42а

— Балтская дорога, 153

— ул. Богдана Хмельницкого, 1, 1а, 1/3, 3

— Болгарская, 1

— Генерала Ватутина, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

— Дорожная, 1, 2, 3, 4, 5, 5/5, 6, 6а, 6/8, 7, 7а, 7/12, 7/16, 8, 39а, 8/38, 7/40, 37а, 7/14, 8/6, 7/26, 7/13, 7/19, 7/11, 8/31, 30, 28, 39, 50, 25, 33, 43, 34, 44, 27, 41, 48, 32, 42, 36, 22, 35, 37

— Маковая, 1

— Мечникова, 51, 106, 108, 110, 112, 114, 116

— Мясоедовская, 11, 17, 21, 23, 25, 29, 34/36, 31, 33, 35, 37, 38, 45

— Северная, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 164, 188

— Старопортофранковская, 44, 44а, 46а, 46, 133, 135, 135/1

— Тираспольское шоссе, 127, 127а, 147, 153, 151, 149а

— ул. Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18

с 10:00 до 13:00

— ул. Авдеева–Черноморского, 4л

— переулок Каманина, 8/3

— ул. Каманина, 14/1, 14а, 15б, 11, 13г, 9а, 3а, 6, 11в, 2а, 14/3, 15а, 15в, 7, 13, 3/8, 8, 10, 11а

— Компасный переулок, 1, 2, 3, 4, 3/1, 3/3, 4в, 2а, 1/1а, 2/1, 1б, 15а, 12а, 2б, 6а, 5, 4б, 4а, 1/2, 11а, 17/2, 3б, 17, 6б, 14, 18, 12, 19, 16, 8, 9, 10, 7, 11, 21, 6, 13, 20

— ул. Литературная, 1

— Окружная, 3/7, 18/1, 10/1, 9, 10/3, 9б/2, 8/2, 10, 10в, 8, 9и, 9е, 9а, 7, 9ж, 8б, 9/2, 9/1, 101, 9б, 10а, 9в, 8/11, 14а3, 14б, 124, 16а, 14в, 9и/1, 16, 14в/3, 14а, 14/3, 14/1, 14д, 14г, 12, 14, 18/5, 18/9, 18/7, 18, 18а, 9г

— тупик Леваневского, 43/2, 43б, 41а, 37, 16а, 38, 38б, 48, 46, 45, 18, 40, 43а/1, 41, 47, 35а, 44, 16, 42, 38а, 43, 39, 43а, 37б, 38в, 35, 39а, 39б, 37а, 9а, 42а

— ул. Урожайная, 28г, 4, 5д, 10а, 5а, 8/1, 18а, 20б, 28а, 5е, 28н, 5/4, 28д, 28г, 5, 7б, 5г/1, 22а, 24а, 28б, 28д, 8а, 10б, 26а, 5г, 14а, 28в, 5к, 16а, 12а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 142, 163, 181, 202

— Фонтанская дорога, 69/2, 69, 6912, 30/32, 30а, 30в, 30б

— ул. Чубаевская, 11, 11а, 11а/1, 11/5, 11/, 11в, 11/4, 11/6, 11б, 11г.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.