Соцопрос: Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине тяжёлое

Социологическая группа «Рейтинг» провела повторное социологическое исследование, предметом которого стало психоэмоциональное состояние жителей Украины в условиях карантина.

1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше зафиксировали у себя наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (I волна — 27-28.03, II волна — 3-4.04) заметно незначительный рост депрессии и падения тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне.

Психологи, комментируя результаты соцопроса, отмечают, что повышение уровня депрессии, вероятно, связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими. К тому же, депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше — депрессии) и расстройствами сна (так же).

Обнаруженная тревожность является ситуативной (возникает вследствие действия необычных стрессовых факторов среды), в отличие от личностной, которая является константной психологической особенностью индивидов. Падение такой тревожности связано с адаптацией к новым условиям, снижением ощущения неопределённости. Карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться.

Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас её рост кажется уже маловероятным, поскольку это состояние возникает в ответ на реальную или мнимую серьёзную угрозу, связанную с сильными негативными переживаниями в необычной ситуации. К тому же паника у психологически здорового человека — это кратковременное состояние — от нескольких минут до нескольких дней, которые уже прошли от начала карантина.

• Возраст. В динамике заметный рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это, среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших.

• Гендер. Женщины в дальнейшем демонстрируют высокий уровень всех эмоциональных показателей, нежели мужчины. В динамике за это время у женщин заметное снижение уровня тревоги — они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна.

• Занятость. Среди тех, кто работает, заметны низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто не работает хотя бы отдалённо. Работа помогает разнообразить жизнь на карантине, частично сохранить активность, общение и взаимодействие, отвлечься от негативных мыслей и иметь более привычный распорядок дня. Несмотря на это, во всех категориях практически одинаковые индексы усталости. Также среди тех, кто работает в удалённом режиме уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу, поскольку работать удалённо — это необычная ситуация, которая требует адаптации, поскольку многие процессы ещё не отлажены, есть часть задач, которые в общем невозможно сделать удалённо, или качество выполнения которых снижено. Те, кто имеют возможность ходить на работу, сохранили большую часть своей обычной жизни и рабочего взаимодействия, чем те, кто работает удалённо.

• Атмосфера в семье является важным фактором влияния на психоэмоциональное состояние опрашиваемых. Напряжённость в семейных отношениях относительно чаще наблюдается в возрастной группе 30-39 лет, в которой обычно дети дошкольного или младшего школьного возраста, что создаёт дополнительное напряжение и нагрузку. Как организовать жизнь семей с детьми на карантине, им удаётся это труднее. Зато самыми спокойными являются представители старшего возраста.

• Среди охарактеризовавших семейные отношения как спокойные, уровень негативных эмоций и состояний значительно ниже, чем у других. Семья в этом случае выступает ресурсом поддержки в ситуации карантина и помогает снизить напряжение и стресс.

• Отмечено, что в семье с напряжёнными отношениями пребывание всех вместе длительное время является дополнительным фактором ухудшения и без того конфликтной атмосферы. Можно предположить, что именно эта группа в пост-карантинные времена являются группой риска по росту количества разводов.

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