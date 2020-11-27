На Приморском бульваре в Одессе начались археологические раскопки

В дальней части Приморского бульвара в Одессе начались археологические раскопки, которые проводят сотрудники Института археологии НАН Украины и Южноукраинского педагогического университета.

Об этом сообщает интернет-издание ТАЙМЕР.



Инициатором раскопок стал заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского педуниверситета, новоизбранный депутат облсовета от «Европейской солидарности» Андрей Красножон.



Отмечается, что инициаторы раскопок поставили перед собой цель найти остатки турецкой крепости Хаджибей и тем самым доказать, что Одессе гораздо больше лет, чем столько, сколько одесситы отмечали 2 сентября этого года.



«Археологи надеются получить доказательства того, что фундамент можно датировать 15-м веком — периодом Великого Княжества Литовского. А это, в свою очередь, сможет стать первым археологическим подтверждением популярной в определённых кругах теории о том, что на самом деле Одессе 600 лет, а Россия лишь захватила и переименовала данный населённый пункт», — говорится в материале издания.



Сам Красножон заявил: «Наши изыскания должны помочь установить период, когда строилось это фортификационное сооружение. Если замок построили литовцы — это один уровень, если турки — другой».

Как сообщала Одесса News, теория о 600-летии Одессы достаточно широко популяризуется определённым кругом историков и официальными лицами. 2 сентября 2020 года, в День города Одесса, на Главпочтамте презентовали и погасили почтовую марку «Одессе–600+», инициатором чего стала общественная организация «Одессе – 600».

В Википедии можно прочитать, что ещё в V веке до н. э. на территории современной Одессы и Одесского залива когда-то была расположена древнегреческая колония, остатки которой были обнаружены прямо под нынешним Приморским бульваром. Но это была не Одесса, а группа античных поселений, как и не было Одессы 600 лет назад. Поэтому справедлива официальная точка зрения, что 22 августа (2 сентября) 1794 года после молебна и освящения строительных площадок были забиты первые сваи в основание города, на что императрица Екатерина II издала особый рескрипт.

Возможно, нынешние раскопки позволят пролить свет на ранее неведомые страницы истории нашего края.

Фото: Думская, Facebook/Андрей Красножон