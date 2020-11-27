Госэкоинспекция: АМПУ скрывает от общественности аварию с судном «Аметист»

Сотрудники Госэкоинспекции (ГЭИ) считают, что в Чёрном море вблизи Черноморска произошло экологическое бедствие, последствия которого тщательно скрывает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

об этом сообщил глава ГЭИ Андрей Малёваный на своей странице в Facebook.

По его мнению, во время чрезвычайной ситуации в Чёрном море произошел разлив нефтепродуктов, вероятно, с судна «Аметист», однако АМПУ, которая знала об этом, не доложила в Госэкоинспекцию (ГЭИ).

«Во время чрезвычайной ситуации в Чёрном море произошёл разлив нефтепродуктов, вероятно с судна «Аметист». Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна была быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Напомню, что с момента, когда были ликвидированы морские инспекции ГЭИ, наши сотрудники не имеют права заходить в портовую зону и целиком полагаются на добросовестность портовиков», — подчеркнул Малёваный.



По его словам, узнав о факте загрязнения акватории Чёрного моря, в Госэкоинспекции дали запросы в ГП «АМПУ», Черноморский Филиал ГП «АМПУ», капитану морского порта Черноморск и в порядке взаимодействия — Государственную пограничную службу Украины, однако из АМПУ сообщили, что никаких нарушений не обнаружено.

«Поэтому было принято решение, в рамках взаимодействия с пограничниками, подойти к причалу с моря. В результате чего наши сотрудники зафиксировали загрязняющие пятна нефтепродуктов на поверхности воды и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы», — отметил глава Госэкоинспекции

Он добавил, что инспекторы отобрали пробы воды в загрязнённой части акватории для лабораторного анализа. По результатам проверки в ГЭИ назовут убытки и выяснят, кто является владельцем судна.

По факту сокрытия сведений об экологическом состоянии водных ресурсов, которое негативно влияет на растительный и животный мир, а также небрежного отношения к должностным обязанностям работников Черноморского филиала ГП «АМПУ», ГЭИ направлено сообщение о совершении уголовного преступления в Одесскую областную прокуратуру и ТУ ГБР в г. Николаеве. Кроме того, по факту загрязнения моря ГЭИ направлено сообщение об уголовном правонарушении в Черноморский ОП Овидиопольского ОП ГУ ЧП в Одесской области.

«Позиция АМПУ, которая стоит на стороне загрязнителей окружающей среды, превращает наше сотрудничество в фарс. Вместо оперативной реакции на происшествие от ГЭИ скрывают информацию, в результате чего морская экосистема каждый раз несёт потери. А самое главное — никто за это не несёт наказания, и, следовательно, всё будет повторяться снова и снова», — подчеркнул Малёваный, в очередной раз призвав руководство АМПУ ответственно отнестись к своим обязанностям.

В противном случае Малёваный пообещал «поднимать перед руководством государства вопрос о невозможности общих действий через откровенный саботаж одной из сторон».

Как сообщала Одесса News, В Администрации морских портов Украины опровергают информацию о том, что якобы на причале в посёлке Александровка Одесской области тонет судно Морской поисково-спасательной службы (МПСС) «Аметист», из которого вытекают нефтепродукты.

Фото: Думская, Facebook/Андрей Малёваный