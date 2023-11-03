Экспонаты музея Рени пополнила знаменитая красная шапочка Жака-Ива Кусто

Находясь в 1984 году в Ренийском порту Одесской области из-за ремонта батискафа, французский исследователь подарил свою шапочку одной из работниц порта.

Подробности сообщает ЮГ today.

Отмечается,что в 1984 году Кусто проводил экспедицию в водах Чёрного моря. Во время шторма сложилась нештатная ситуация, и батискаф вышел из строя: сильное течение запутало шланги. На помощь пришло наше судно «Нюра Кижеватова», шедшее на ремонт в Рени, и вместе с ним батискаф оказался на базе технического обслуживания флота в Ренийском порту.

Там на судно, чтобы замерить необходимое количество материалов для ремонта, была направлена местная девушка Надежда Брусенская. Она не догадывалась, что познакомилась и разговаривала с известным мореплавателем.

Было холодно, и Кусто подарил девушке свою знаменитую красную шапку, известную как символ его команды.

Все эти годы Надежда хранила подарок, а на днях подарила знаменитую красную шапку Кусто музею в Рени.

Кстати, шапочка, которую носил Кусто, сейчас в моде. Она называєтся «кустошка».

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