Экспонаты музея Рени пополнила знаменитая красная шапочка Жака-Ива Кусто

Находясь в 1984 году в Ренийском порту Одесской области из-за ремонта батискафа, французский исследователь подарил свою шапочку одной из работниц порта.
Подробности сообщает ЮГ today.
Отмечается,что в 1984 году Кусто проводил экспедицию в водах Чёрного моря. Во время шторма сложилась нештатная ситуация, и батискаф вышел из строя: сильное течение запутало шланги. На помощь пришло наше судно «Нюра Кижеватова», шедшее на ремонт в Рени, и вместе с ним батискаф оказался на базе технического обслуживания флота в Ренийском порту.
Там на судно, чтобы замерить необходимое количество материалов для ремонта, была направлена местная девушка Надежда Брусенская. Она не догадывалась, что познакомилась и разговаривала с известным мореплавателем.
Было холодно, и Кусто подарил девушке свою знаменитую красную шапку, известную как символ его команды.
Все эти годы Надежда хранила подарок, а на днях подарила знаменитую красную шапку Кусто музею в Рени.
Кстати, шапочка, которую носил Кусто, сейчас в моде. Она называєтся «кустошка».
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