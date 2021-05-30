Одесский кулинар попала в пятёрку мастер-шефов Украины

Одесский кулинар Лилия Стоянова приблизилась ещё на один шаг к главному призу проекта телеканала СТБ «МастеШеф. Профессионалы»-3 — заветному одному миллиону гривен.

В субботнем выпуске телепроекта наша землячка успешно справилась с двумя конкурсами и с чувством выполненного долга наблюдала с высоты балкона телевизионной кухни-ресторана за тем, как копошились со своими блюдами «люди в чёрном».

Но это право она заслужила собственным кропотливым трудом. В первом конкурсе участники разделились на пары, и каждая получила свой холодильник с полуфабрикатами и остатками готовых блюд ― то, что хранится в холодильнике обычного человека. Задача состояла в том, чтобы из содержимого холодильника приготовить новые, интересные блюда. Наполненность холодильников у всех была одинаковой. Побеждала команда, у которой жюри принимало наибольшее количество блюд.

Два блюда из 4-х, приготовленных Лилией, понравились судьям. Владимиру Ярославскому, в частности, понравились тосты с чесночком и маслом, а Ольга Мартыновская сказала, что десерт Лили был достоин внимания, хоть «презентация ужасная», но за вкусовые качества блюдо прошло на «ура». Эктору Хименес-Браво хотелось больше техник от двух других блюд, поэтому Лиля получила от него «двойной отлуп».

Но хуже всех с этим конкурсом справились Эля и Виктор, у которых хорошо удалось только одно блюдо. Поэтому они-то получили чёрные фартуки.

Следующий конкурс поразил всех: сильнейшие участники предыдущего, второго сезона вернулись на кухню, чтобы выяснить, какой же сезон профессиональнее.

Команды готовили для очень требовательных и почётных гостей: соинвестора многих ресторанов, историка мировой гастрономии, владельца сети ресторанов и, конечно, судей телепроекта. Участникам нужно было создать впечатляющее меню, чтобы завоевать голоса гостей.

Конкурс закончился вничью.

На битве «чёрных» тоже всё закончилось дружненько — все справились с заданием, и, поскольку проект покинула внезапно заболевшая Стела, участников осталось пятеро. Все они теперь перешли в статус суперфиналистов.

Уже в следующую субботу зрители увидят победителя телепроекта, а «Одесса News» скоро познакомит своих читателей с эксклюзивным интервью с Лилией Стояновой.

Как сообщала Одесса News, Лилия Стоянова ― шеф ресторана «Коллаборация». С 2008 года работает в заведениях общественного питания. Начинала с пиццайоло. За 4 года научилась готовить и пошла работать су-шефом, затем ― шефом. За 13 лет ставила кухни за рубежом и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризисным менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария ― мужская работа.

Фото: СТБ, Facebook/Лилия Стоянова

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