Бригады «Укрэнерго» 5 марта начнут ремонтные работы в Одесской области

Ремонтные бригады «Укрэнерго» в воскресенье, 5 марта, начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, что позволит повысить надёжность электропитания Одесского региона.

Подготовительные работы уже начались, сообщает в Telegram НАК «Укрэнерго».

«Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления. Работы производятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения», — говорится в сообщении.

Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риска возникновения отказов других элементов сети, которые питают Одессу и могут произойти во время проведения ремонтных работ, — предупреждают энергетики.

О завершении работ «Укрэнерго» сообщит.

Как информировала Одесса News, в связи с проведением неотложных аварийно-технических работ КП «Теплоснабжение города Одесса» 4 марта отключило теплоснабжение некоторым жителям города.

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