Кому в Одессе 4 марта отключат тепло

В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ КП «Теплоснабжение города Одесса» сегодня, 4 марта, отключит теплоснабжение некоторым жителям города.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».
- Греческая
- Польская,
- Канатная,
- Жуковского,
- Маразлиевская,
- Успенская,
- Троицкая,
- Черноморская,
- Ольгиевская,
- Коблевская,
- Новосельская,
- Княжеская,
- Пастера,
- пер. Нахимова,
- пер. Обсерваторный,
- Лидерсовский б-р,
- пер.Сабанский
Ориентировочное время окончания работ 20:00.
Как сообщала Одесса News, на 4 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии, что позволяет не отключать свет в домах жителей Одессы и области.
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