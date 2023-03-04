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Кому в Одессе 4 марта отключат тепло

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В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ КП «Теплоснабжение города Одесса» сегодня, 4 марта, отключит теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

  • Греческая
  • Польская,
  • Канатная,
  • Жуковского,
  • Маразлиевская,
  • Успенская,
  • Троицкая,
  • Черноморская,
  • Ольгиевская,
  • Коблевская,
  • Новосельская,
  • Княжеская,
  • Пастера,
  • пер. Нахимова,
  • пер. Обсерваторный,
  • Лидерсовский б-р,
  • пер.Сабанский

Ориентировочное время окончания работ 20:00.

Как сообщала Одесса News, на 4 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии, что позволяет не отключать свет в домах жителей Одессы и области.

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