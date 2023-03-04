Кому в Одессе 4 марта отключат тепло

В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ КП «Теплоснабжение города Одесса» сегодня, 4 марта, отключит теплоснабжение некоторым жителям города.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса.Официально».

Греческая

Польская,

Канатная,

Жуковского,

Маразлиевская,

Успенская,

Троицкая,

Черноморская,

Ольгиевская,

Коблевская,

Новосельская,

Княжеская,

Пастера,

пер. Нахимова,

пер. Обсерваторный,

Лидерсовский б-р,

пер.Сабанский

Ориентировочное время окончания работ 20:00.

Как сообщала Одесса News, на 4 марта Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» не предоставляла ограничений в потреблении электроэнергии, что позволяет не отключать свет в домах жителей Одессы и области.

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