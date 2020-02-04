Министр соцполитики восхитилась противопожарной системой в «Молодой гвардии»

3 февраля Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская продолжила рабочую поездку по Одесской области, побывав в детском лагере «Молодая гвардия».

Как написала на своей странице в Facebook сама Соколовская, «хорошие новости из Одесской области, где я сегодня находилась с региональным визитом! Один из крупнейших лагерей Украины «Молодая гвардия» получил современную противопожарную систему и готов к приёму детей. За две недели его двери откроются для первого заезда, состоящий из 750 детей».

Министр отметила, что противопожарную систему в «Молодой гвардии» установили впервые в истории существования лагеря. «Это при том, что каждый год в этом учреждении оздоровление проходит более 11 тысяч детей. Их безопасность превыше всего, поэтому в прошлом году мы выделили около 6 млн грн и установили противопожарную систему», — сказала Соколовская.

Также Министр соцполитики посетила Центр раннего вмешательства в Одессе, созданного на базе детской городской поликлиники №6 в Киевском районе.

Раннее вмешательство — это система помощи детям с нарушениями развития в возрасте от рождения до 4-х лет, направленная на улучшение развития ребёнка и повышение качества жизни его семьи. В настоящее время в одесском Центре получают помощь 83 такие семьи.

Одесский центр — уникальное для Украины учреждение, созданное исключительно за счёт средств, поступивших от Национальной службы здоровья на основании финансирования по числу подписанных с педиатрами ДГП №6 деклараций. Всего на создание Центра было направлено 3 миллиона гривен, что позволило провести капитальный ремонт помещений, закупить оборудование, мебель, автомобиль.

С детьми работают психологи, логопеды, при необходимости предоставляется консультация социального работника по оформлению документов и другим вопросам.

Участники встречи с министром обсудили вопросы поддержки и финансирования услуги по раннему вмешательству. В настоящее время рассматривается вопрос о создании в Одессе ещё одного такого центра — на базе детской городской поликлиники №2 в Суворовском районе.

«Дети, отметила Министр, приоритет нашей деятельности и у нас есть комплексное видение защиты и обеспечения их прав и интересов. Раннее вмешательство — инициатива, которая позволяет решать проблемы со здоровьем детей на ранних стадиях, что позволяет облегчить заболевания, или не допустить его развития вообще».

«Действенной социальной политике в Украине быть! Мы работаем для вас!», — написала Соколовская, резюмируя итоги поездки в Одессу.

Как сообщала Одесса News, 3 февраля Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская в ходе рабочей поездки в Одессу провела селекторное совещание «Обеспечение прав и лучших интересов ребёнка — приоритет государственной политики».

Фото: «Одесса», Facebook