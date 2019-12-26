MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. В США испытали бесконтактный метод УЗИ на человеке

В США испытали бесконтактный метод УЗИ на человеке

1eca7230cf811d9592b603ad35d504cd_ce_890x890x110x110_cropped_800x800-Cropped.jpg

Американские учёные впервые получили результаты сканирования человеческих тканей с помощью бесконтактного лазерного ультразвукового исследования.

Об этом сообщили специалисты Массачусетского технологического института, сообщает Укринформ со ссылкой на журнал Light: Science&Applications.

По словам учёных, полная бесконтактная лазерная ультразвуковая визуализация имеет ряд преимуществ перед современными технологиями медицинского ультразвука.

Благодаря новации уже не нужно использовать связующие вещества, такие как гель или вода, а качество изображения не зависит от оператора. Также улучшена повторяемость и объёмная визуализация. Технологию даже можно использовать для снимков внутренних органов человека без оперативного вмешательства.

Вот такой луч способен сделать УЗИ не хуже контактного прибора

«В отличие от обычной технологии УЗИ, здесь мы представляем полные бесконтактные результаты LUS (УЗИ, — ред.), изображая органы на глубине 5 см и на расстоянии метра от поверхности тела. Представлены экспериментальные результаты, демонстрирующие объёмные изображения на людях», — объясняют учёные.

Если присмотреться, можно увидеть кость

Одно из отличий этого метода от классического фотоакустического ультразвукового эффекта заключается в том, что свет почти не проникает в глубину ткани. Это позволяет сконцентрировать оптико-акустические преобразования на поверхности кожи, тем самым увеличив амплитуду ультразвука, который проникает в тело.

Первыми пользователями прибора, конечно же, станут врачи и медработники, имеющие необходимую квалификацию в области использования УЗИ. Когда подобное оборудование появится в Украине, неизвестно. Несмотря на то, что испытания на человеке прошли успешно, необходимо сертифицировать разработку, чтобы она соответствовала международным стандартам здравоохранения.

Просмотров: 48

Смотрите также...

scroll to top