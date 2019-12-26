В США испытали бесконтактный метод УЗИ на человеке

Американские учёные впервые получили результаты сканирования человеческих тканей с помощью бесконтактного лазерного ультразвукового исследования.

Об этом сообщили специалисты Массачусетского технологического института, сообщает Укринформ со ссылкой на журнал Light: Science&Applications.

По словам учёных, полная бесконтактная лазерная ультразвуковая визуализация имеет ряд преимуществ перед современными технологиями медицинского ультразвука.

Благодаря новации уже не нужно использовать связующие вещества, такие как гель или вода, а качество изображения не зависит от оператора. Также улучшена повторяемость и объёмная визуализация. Технологию даже можно использовать для снимков внутренних органов человека без оперативного вмешательства.

«В отличие от обычной технологии УЗИ, здесь мы представляем полные бесконтактные результаты LUS (УЗИ, — ред.), изображая органы на глубине 5 см и на расстоянии метра от поверхности тела. Представлены экспериментальные результаты, демонстрирующие объёмные изображения на людях», — объясняют учёные.

Одно из отличий этого метода от классического фотоакустического ультразвукового эффекта заключается в том, что свет почти не проникает в глубину ткани. Это позволяет сконцентрировать оптико-акустические преобразования на поверхности кожи, тем самым увеличив амплитуду ультразвука, который проникает в тело.

Первыми пользователями прибора, конечно же, станут врачи и медработники, имеющие необходимую квалификацию в области использования УЗИ. Когда подобное оборудование появится в Украине, неизвестно. Несмотря на то, что испытания на человеке прошли успешно, необходимо сертифицировать разработку, чтобы она соответствовала международным стандартам здравоохранения.