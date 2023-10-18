Байден прилетел в Израиль, чтобы задать властям страны «жёсткие вопросы»

Президент США Джо Байден прибыл в Израиль.

Об этом сообщает 18 октября ГОРДОН со ссылкой на местное издание Haaretz.

Байден собирается задавать «жёсткие вопросы» на встречах с израильскими лидерами, о чём сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на борту самолета Air Force One во время полёта в Тель-Авив, сообщает CNN.

Президент США «ясно даст понять», что Соединённые Штаты не хотят расширения и углубления конфликта. Кирби, говоря об этом, напомнил о «сильном сигнале» со стороны США о дополнительном военном потенциале для Израиля.

Представитель администрации добавил, что Байден также, как ожидается, обсудит потребности Израиля и «даст ясно понять, что мы сделаем всё возможное, чтобы удовлетворить эти потребности».

Заложники, удерживаемые ХАМАС, также станут ключевой темой обсуждения, сказал Кирби, указав, что Байден стремится узнать больше от своих израильских коллег о том, «где они находятся и в каком состоянии».

Также президент США будет аргументировать необходимость «устойчивого» потока гуманитарной помощи в сектор Газа.

По словам Кирби, во время полёта домой в США после визита в Израиль американский лидер намерен поговорить по телефону с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом и с президентом Египта Абдулом Фаттах аль-Сиси.

Как информировала Одесса News, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили массированный ракетный обстрел южных и центральных районов Израиля, вторглись на территорию страны и захватили в плен заложников.

9 октября армия Израиля сообщила, что вернула контроль над всеми городами на границе с сектором Газа, а Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ликвидировала сотни террористов, но на этом не остановится и превратит в руины «любое место, где действует ХАМАС».

10 октября минобороны Израиля заявило, что израильскую территорию обстреляли из Сирии. В ответ ЦАХАЛ открыл стрельбу из артиллерии и миномётов.

11 октября начался пропуск людей из сектора Газа в Египет через пограничный пункт «Рафах».

17 октября произошёл взрыв в одной из больниц в секторе Газа. Палестинские власти обвиняют в атаке армию обороны Израиля — ЦАХАЛ. Военные Израиля, со своей стороны, заявляют, что причиной стал неудачный запуск ракеты боевиками группировки «Исламский джихад».

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате атаки погибли сотни людей, однако не приводит никаких конкретных данных. Арабские СМИ говорят о 500 погибших.

ВВС отмечает, что подвергшуюся атаке больницу финансируют Англиканская церковь и Епископальная церковь США, она полностью независима от властей Палестинской автономии и ХАМАС. На момент взрыва на территории медучреждения могло находиться около 1 тыс. человек.

Байден заявил, что возмущён взрывом в больнице и отменил свой визит в Иорданию.

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