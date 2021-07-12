Всё и сразу: одесская фирма «Монтажник» ремонтирует балконы «под ключ»

Одесская компания «Монтажник» проводит остекление, расширение, реконструкцию балконов качественно и по доступным ценам.

На счету компании 1 000 сданных объектов за девять лет беспрерывной, первоклассной работы.

Здесь помогут клиентам превратить лоджию в место для отдыха, размещения цветника, уголок для хранения вещей.

Ремонт балконов от Монтажник — это удовольствие и выгода для клиента.

Клиенты могут выгодно заказать у «Монтажника» полное «преображение» лоджии:

демонтаж старых плит;

установка новой, современной конструкции;

отделка внутри и снаружи балкона;

утепление, остекление лоджии;

дополнительные услуги: освещение, размещение шкафа, сушилки.

Если вам требуется фирма-«отделочник» балконов в Одессе, стоит обратиться к специалистам «Монтажника». Все перечисленные разновидности работ можно заказать в комплексе или по отдельности.

Прайс-лист компании «Монтажник» рассчитан на клиентов с различным уровнем дохода.

Вам проведут весь спектр работ в чётко установленные с заказчиком сроки, без «форс-мажора», соблюдая правила установки, обшивки балконных конструкций. Более того, к вам бесплатно приедет домой инженер компании.

Представляете себе балкон во французском стиле? Это недорогое, современное остекление лоджии от нижней до верхней плиты. Позитивные отзывы заказчиков о французском, изысканном балконе, который стОит сделать в Одессе с помощью «Монтажника», подтверждают его качество и функциональность.

А можно заказать балконы из металлопластика. Этот вариант экономичный, не подвержен атмосферным перепадам температуры, долговечный. Выполняется в виде прямой, Г- или П-образного строения с металлопластиковыми оконными конструкциями.

В зависимости от назначения балкона и максимальной цены, на которую рассчитывает заказчик, можно заказать отделку балкона. В качестве отделочного материала вам предложат ПВХ-панели, гипсокартон или вагонку.

В тёмное время суток или при пасмурной погоде на балконе необходимы встроенные источники света. В «Монтажнике» вам предложат на балконе размещение освещения потолочного, настенного, напольного.

Если, как вам кажется, на балконе маловато места, специалисты компании увеличат полезное пространство. Это можно осуществить за счёт выноса подоконника или по периметру (наращивание плиты балкона).

Установить сушилку на балконе тоже для фирмы не составит никаких проблем. Для этого вам установят потолочные или наружные сушилки. И тогда бельё на воздухе будет быстрее сохнуть, приобретёт приятный запах свежести.

А ещё по приятным ценам вам остеклят, утеплят лоджию или балкон, помогут установить шкафчик. В общем, воплотят в жизнь любую вашу мечту о балконе.

Если вы, в своё время, построили или расширили балкон без соответствующего разрешения, на фирме вам подскажут, что нужно сделать для узаконивания самостроя.

Компания «Монтажник находится в Одессе, на улице Академика Королёва, 43а. График работы: пн-сб с 9:00 до 18:00.

Можно позвонить: +38 (095) 095 76 68; +38 (068) 468 63 86; +38 (093) 223 12 37; +38 (048) 703 74 23.