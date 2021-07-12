Геращенко посетил Одессу: беспокоят преступность и журналисты

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко с рабочим визитом посетил Одессу.

Как сообщает официальный сайт города, с Антоном Геращенко встретился мэр Одессы Геннадий Труханов и обсудили вопросы усиления мер по обеспечению безопасности и правопорядка, в том числе на дорогах города.

Геращенко положительно оценил работу муниципального Центра видеонаблюдения и видеоаналитики «Центр-077», операторы которого ежедневно проводят мониторинг улиц города на предмет правонарушений, трафика движения на дорогах, а также во взаимодействии с органами Нацполиции – оперативно-розыскную работу. Сегодня к системе Центра-077 подключено более 1 000 камер.

Антон Геращенко обратился к мэру Одессы с предложением рассмотреть возможность увеличения количества городских видеокамер.

В ходе встречи также отмечалось, что по статистике 30% преступлений в Украине совершаются в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Антон Геращенко выразил поддержку реализуемым в городе методам лечения и реабилитации наркозависимых людей, отметив готовность министерства к сотрудничеству и в этом направлении.

«Всем хорошо известно, что Одесса – это жемчужина у Чёрного моря. Летом сюда приезжает много туристов. Поддерживать правопорядок на должном уровне позволяет сотрудничество правоохранительных органов с муниципалитетом и коммуникация с прессой. Мы нацелены на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — прокомментировал Антон Геращенко.

В Главном управлении Национальной полиции Одесской области Антон Геращенко принял участие в региональных слушаниях по вопросам безопасности журналистов. По его словам, сейчас прессу в Украине можно считать «четвёртой властью», которая формирует мысли многих людей, но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью — недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой — контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.

«В Украине права журналистов защищены законодательством — в частности, статьями 171 и 345-1 Уголовного кодекса. Более того, они защищаются наравне с правами работников правоохранительных органов», — отметил замминистра.

Геращенко предложил обнародовать исчерпывающий перечень уголовных производств по делам журналистов и информацию о состоянии расследования каждого дела.

«Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росло, а это невозможно без поддержки масс-медиа», — сказал он.

Как сообщала Одесса News, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова посетила Измаил Одесской области.

Фото: «Одесса», Нацполиция в Одесской области

Видео: Нацполиция

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