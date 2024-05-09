Олимпиада-2024: сколько одесских спортсменов поедут в Париж

Олимпийские летние игры-2024 стартуют 26 июля.

На сегодняшний день список спортсменов Одесской области, которые примут участие в Олимпийских играх состоит только из трёх спортсменов, — сообщает пресс-служба Отделения НОК в Одесской области.

Это: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко (тренер — Николай Мильчев), завоевавшая лицензию ещё в сентябре 2022-го, саблистки Елена Кравацкая (тренеры – Александр Васютин, Виталий Васютин) и Алина Комащук (тренеры – Александр Васютин, Артём Скороход).

Отмечается, что по состоянию на 8 мая в кругу претендентов на завоевание олимпийской лицензии 16 спортсменов Одесской области по 12 видам спорта: стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Алексей Науменко, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, борьба – Владлен Козлюк (греко-римская), Василий Михайлов (вольная), скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), плавание – Вадим Науменко, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская, гребля — Владислав Волошин, футбол — Максим Брагару, Владимир Салюк.

Причём, у футболистов задача уже решена, претенденты в ожидании официального объявления заявки в Париж-2024.

У ряда спортсменов борьба за лицензию будет продолжаться до конца июня.

Даяна Ястремская почти гарантировала себе путёвку в Париж-2024, занимая 33-е место в мировом рейтинге.

Больше всего участников от Одесской области определится уже в этом месяце, когда завершится ряд олимпийских отборов.

23 июня в Будапеште будет поставлена последняя точка в отборе одесских спортсменов на Олимпийские игры: в этот день завершит борьбу за путевку 19-летний Григорий Ильчишин, а в Белграде на чемпионате Европы (20-23 июня) завершит борьбу с олимпийским нормативом пловец Вадим Науменко.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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