В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Сузанский, светлая ему память

17 января 2024 года во время выполнения боевого задания погиб житель села Сычавка, гранатомётчик десантно-штурмового батальона воинской части А0284, солдат ВСУ Сергей Сузанский.

Ему было 30 лет, — сообщали пресс-служба Южненского городского совета.

Жизнь защитника Украины оборвалась в районе населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области.

Прощание с Сергеем Сузанским прошло 23 января. Этот день в общине объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели 24 сентября 2023 года 55-летнего одессита, солдата 21-го отдельного мотопехотного батальона Сергея Габера при выполнении боевого задания в Донецкой области. Простились с защитником лишь 20 января 2024года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

Видео: Южненское телевидение

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