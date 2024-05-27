К месту пожара по ул. Педагогической в Одессе прибыло 27 спасателей

Вечером 26 мая в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме по улице Педагогической в Приморском районе Одессы.

О подробностях пожара проинформировало в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили возгорание балконов в квартирах на 2-м и 3-м этажах 9-ти этажного жилого дома.

«Менее получаса понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти рядом расположенные квартиры. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

От ГСЧС привлекались 6 единиц спецтехники и 27 пожарных.

Одесса News информировала о пожаре, произошедшем 23 мая в квартире на 9-м этаже 12-этажного жилого дома по улице Бугаёвской в Хаджибейском районе Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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