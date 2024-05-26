В бою за Украину погиб одессит Сергей Габер, светлая ему память

20 января 2024 года в Одессе прошла церемония прощания с солдатом 21-го отдельного мотопехотного батальона Сергеем Габером.

Об этом сообщили в VETERAN HUB ODESA.

Жизнь 55-летнего воина оборвалась 24 сентября 2023 года. Он погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Одесса News сообщала, что 19 января 2024 года родные, близкие, друзья, побратимы простились с военнослужащим родом из Одессы 43-летним Олегом Зеленянским, погибшем 7 января в результате вражеского миномётного обстрела в Донецкой области. Он командовал 2-м отделением ударных беспилотных авиационных комплексов 21-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Veterans Hub Odesa/Facebook, БРИЗ

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